4 июля в Киеве пройдут антитеррористические учения: возможна проверка документов в центре города
В Киеве 4 июля пройдут плановые антитеррористические учения Службы безопасности Украины
Об этом сообщает управление спецслужбы в Киеве и области в Facebook.
Учения проводятся антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины совместно с Посольством Израиля в Украине.
Тренировка пройдет в Печерском районе на базе хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.
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