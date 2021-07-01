4 июля в Киеве пройдут антитеррористические учения: возможна проверка документов в центре города

Об этом сообщает управление спецслужбы в Киеве и области в Facebook.

Учения проводятся антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины совместно с Посольством Израиля в Украине.

Тренировка пройдет в Печерском районе на базе хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.



"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - говорится в сообщении.