4 июля на фронте: российские оккупанты убили украинского военного

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Вблизи Водяного, на Приазовье, российские оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

У Авдеевки враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Березового оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

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