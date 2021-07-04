4 июля на фронте погиб военный медик Юрий Письменный

Об этом сообщает 1-й добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова в facebook.

Начальник медицинской службы батальона Юрий Письменный погиб 4 июля в зоне проведения операции Объединенных сил от ранений, полученных в результате обстрела российскими оккупантами.

"В глубокой печали и скорби семья MedStar Медевак ПДМШ склоняет голову. Сегодня при выполнении обязанностей по защите Родины на фронте погиб наш собрат Письменный Юрий Васильевич.

Юра был членом большой семьи ПДМШ, ездил в ротации, где спасал жизни раненых защитников Украины. А потом подписал контракт с ВСУ, где стал начальником медицинской службы батальона. Сегодня коварный враг оборвал жизнь нашего собрата ", - говорится в сообщении.

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