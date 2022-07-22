4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США

Об этом сообщает Европейская правда

22 июля на закрытом брифинге для СМИ координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил об утверждении нового пакета безопасности помощи Украине. Стоимость этой помощи, включающая четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost, 270 миллионов долларов.

На сегодняшний день, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.

Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.

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