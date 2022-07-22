4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США
Новый пакет помощи Украине от США включает 4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost стоимостью 270 миллионов долларов
Об этом сообщает Европейская правда
22 июля на закрытом брифинге для СМИ координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил об утверждении нового пакета безопасности помощи Украине. Стоимость этой помощи, включающая четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов, бронебойные системы и 580 беспилотников Phoenix Ghost, 270 миллионов долларов.
На сегодняшний день, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.
- Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов российских войск.
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