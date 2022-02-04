4 февраля в Украину придут снег, гололедица и мороз

Об этом сообщает Укргидрометцентр .



В течение 4 февраля в Украине облачно с прояснениями. На востоке, северо-востоке и в Крыму выпадет небольшой снег, в большинстве западных регионов - небольшой мокрый снег с дождем. На остальной территории погода будет сухой. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с.



Дневная температура в стране составит -4...+1°C. Все регионы Украины, кроме южных, накроет гололедица.

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