4 февраля в Украину придут снег, гололедица и мороз
В течение 4 февраля украинцам следует ожидать небольшого снега, дождя и гололеда
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
В течение 4 февраля в Украине облачно с прояснениями. На востоке, северо-востоке и в Крыму выпадет небольшой снег, в большинстве западных регионов - небольшой мокрый снег с дождем. На остальной территории погода будет сухой. Ветер северо-западный с переходом в западных областях на юго-западный, 5-10 м/с.
Дневная температура в стране составит -4...+1°C. Все регионы Украины, кроме южных, накроет гололедица.
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