4 февраля в Украине расширят "красную" зону карантина
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что 4 февраля в "красную" зону карантина переведут еще некоторые регионы
Об этом он заявил на брифинге .
"Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", - рассказал Игорь Кузин.
По информации Минздрава , ближайшими к переводу в "красную" зону карантинных ограничений являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская области.
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