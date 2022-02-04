4 февраля в Украине расширят "красную" зону карантина

Об этом он заявил на брифинге .



"Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в "красный" уровень эпидемической опасности", - рассказал Игорь Кузин.



По информации Минздрава , ближайшими к переводу в "красную" зону карантинных ограничений являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская области.

Напомним, ранее сообщалось, что девять областей Украины могут оказаться в "красной" зоне карантина на этой неделе.

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