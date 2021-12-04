4 декабря на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, по состоянию на 17:00 со стороны российских оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сводке.

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