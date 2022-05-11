Об этом сообщают бойцы Азова.

Кроме того, противник использует танки и другую возможную военную технику, а также продолжает попытки штурма с помощью своей пехоты.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волина) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" военных Украины из "Азовстали". "Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь", - подчеркнул он.