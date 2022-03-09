37 стран требуют не допускать Россию и Беларусь к международным спортивным соревнованиям

Об этом говорится в заявлении на сайте министерства спорта Великобритании.



По словам подписантов, война РФ против Украины, которую поддерживает Беларусь, "является грубым нарушением международных обязательств, а мирные отношения между народами – основа международного спорта".



"Россия и Беларусь не должны иметь право принимать, участвовать в каких-либо международных спортивных соревнованиях или быть награжденными. Отдельные спортсмены, отобранные Россией и Беларусью, администраторы и команды, представляющие российское или белорусское государство, должны быть запрещены к соревнованиям в других странах" , в том числе тем, кто представляет органы, города или бренды, которые фактически представляют Россию или Беларусь, например, большие футбольные клубы. связанных с российскими или белорусскими государствами", - говорится в заявлении.



Представители 37 стран призвали все международные спортивные федерации принять эти принципы и приветствовали решение Международного паралимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.



Кроме того, они просят не применять санкции к спортсменам, тренерам или должностным лицам, которые решат в одностороннем порядке расторгнуть контракты с российскими, белорусскими или украинскими клубами, а также не наказывать спортивных организаторов, которые решат не допускать атлетов или команды, избранные РФ или Беларусью.



"Кроме того, мы призываем международное спортивное сообщество продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе из-за поддержки продолжения украинского спорта, где это возможно", - добавили в заявлении.

Напомним, российским и белорусским спортсменам запретили участвовать во Всемирных играх-2022.

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