37 мигрантов погибли в океане, пытаясь достичь Канарских островов

Об этом пишет Reuters .



Тридцать семь мигрантов считаются мертвыми после того, как у берегов испанских Канарских островов перевернулась лодка, в которой перевозились десятки людей. Об этом в четверг сообщили испанские морские спасательные службы.



Спасательный вертолет, в котором находилась 30-летняя спасенная женщина и два тела погибших мигрантов приземлился в аэропорту Лас-Пальмас в столице Канарских островов, после того как грузовое судно обнаружило их за 135 миль от побережья.



Женщина сообщила спасателям, что на борту шлюпки было 40 мигрантов, но морские спасательные службы сказали, что вблизи места опрокидывания судна не нашли никого.



Женщину госпитализировали с тяжелым обезвоживанием, сообщает испанское информационное агентство EFE.



В 2021 году 7,5 тыс. мигрантов совершили опасный переход от побережья Западной Африки на Канарские острова, принадлежащие Испании. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Впрочем, количество мигрантов в 2020 году в восемь раз превысило показатель 2019 года.

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