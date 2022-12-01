Об этом сообщила в среду, 30 ноября, ведущая международная энергетическая организация, координирующая усилия, сообщает CNN.

В заявлении Энергетического сообщества говорится, что оно оказывает помощь Украине, координируя пожертвования специализированного оборудования для ремонта инфраструктуры, поврежденной в результате нападений России.

"В этом месяце семь партий энергетического оборудования, координированных Секретариатом в сотрудничестве с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC), прибыли в Украину", - сказал Артур Лорковски, директор Секретариата Энергетического сообщества.

"Это крайне необходимые инструменты, предохранители, сварочные электроды, генераторы и другое электрическое и газовое оборудование, предоставленное компаниями из Эстонии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Словакии и Литвы", - добавил директор.

С начала войны в Украину было доставлено 37 грузов из 20 стран мира, и еще 47 отправлений совершаются.

Международная энергетическая организация заявила, что ее основной мандат состоит в том, чтобы помочь Украине и другим странам региона Европейского Союза реформировать их энергетические сектора.

Напомним, массированные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России начались 10 октября. Зеленский отметил , что они равнозначны применению оружия массового поражения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb