Уже отправлены 37 грузов из 20 стран, еще 47 – в пути: европейские компании помогают восстановливать энергетику Украины
Европейские энергетические компании призывают пожертвовать Украине необходимое оборудование, чтобы помочь отремонтировать инфраструктуру, поврежденную вторжением России
Об этом сообщила в среду, 30 ноября, ведущая международная энергетическая организация, координирующая усилия, сообщает CNN.
В заявлении Энергетического сообщества говорится, что оно оказывает помощь Украине, координируя пожертвования специализированного оборудования для ремонта инфраструктуры, поврежденной в результате нападений России.
"В этом месяце семь партий энергетического оборудования, координированных Секретариатом в сотрудничестве с Координационным центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС (ERCC), прибыли в Украину", - сказал Артур Лорковски, директор Секретариата Энергетического сообщества.
"Это крайне необходимые инструменты, предохранители, сварочные электроды, генераторы и другое электрическое и газовое оборудование, предоставленное компаниями из Эстонии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Словакии и Литвы", - добавил директор.
С начала войны в Украину было доставлено 37 грузов из 20 стран мира, и еще 47 отправлений совершаются.
Международная энергетическая организация заявила, что ее основной мандат состоит в том, чтобы помочь Украине и другим странам региона Европейского Союза реформировать их энергетические сектора.
- Напомним, массированные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны России начались 10 октября. Зеленский отметил , что они равнозначны применению оружия массового поражения.
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