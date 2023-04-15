Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

Отмечается, что в африканской стране Судан в настоящее время находятся 36 сотрудников и 2 самолета украинской авиакомпании. С людьми поддерживают связь, они находятся в "относительно безопасном месте".

"Пока известно о срабатывании аварийного радиобуя на одном из двух наших самолетов, которые находятся в аэропорту города Хартум. В настоящее время невозможно установить состояние самолета и возможные повреждения", - проинформировали в SkyUp.

В пресс-службе напомнили, что украинские самолеты находятся в стране, где 15 апреля начались боевые действия, в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияда и Джидди (Саудовская Аравия).



"Наша главная задача сейчас - организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о разрешении ситуации, как только это будет возможно", - подчеркнули в компании.