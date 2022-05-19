36 радаров и 18 гаубиц. США предоставили Украине очередной пакет помощи, на сумму $100 млн

Сегодня днем о намерении сообщал Reuters со ссылкой на источники.

"Президент США Джо Байден уже в четверг может подписать военную помощь Украине в размере 100 миллионов долларов, включая дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары", - сообщает издание.

В начале мая США выделили Украине военную помощь на $150 млн, согласно специальным полномочиям президента США по изъятию оружия из запасов Пентагона быстро, без длительных согласительных процедур.

После этого госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин совместно написали лидерам Конгресса, призывая их выделить дополнительные ассигнования для Украины до 19 мая, чтобы администрация "оказывала бесперебойную критическую военную поддержку" украинцам.

Вечером о том, что очередной пакет помощи предоставлен Джо Байден сообщил в заявлении, опубликованном Белым домом, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, которое они уже эффективно используют на поле боя", - заявил Джо Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тоже обнародовал заявление, в котором сообщил, что по поручению президента одобряет изъятие десятого пакета дополнительных вооружений и техники для обороны Украины из запасов Министерства обороны США на сумму до 100 миллионов долларов.

В Пентагоне уточнили, что пакет включает в себя 36 контрбатарейных радаров и 18 гаубиц, отправка этого оружия начнется немедленно.

Также сегодня, 19 мая, Сенат США со второй попытки одобрил предоставление Украине помощи в размере $40 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb