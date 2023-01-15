Об этом сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Хочу отметить, что украинцы выезжали из страны в поисках убежища, а не в поисках работы. Люди выезжали, чтобы защитить своих детей, родных и близких. Почти 90% украинцев, уехавших из страны это женщины и дети. Конечно, они не рассчитывали на то, что им нужно будет искать работу", – объяснил Воскобойник.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству отметил, что многие украинцы получили рабочие места за границей

"В Германию с начала войны въехало более 1 млн украинцев. Из них 350 тыс. сразу стали на учет в местной службе занятости. К октябрю месяца 2022 каждый 10 украинец нашел себе работу в Германии. К примеру, уже 3 тыс. украинских учителей работают в немецких школах", - добавил он.

14 декабря 2022 года правительство Каталонии сообщило о введении выплат украинским беженцам . Прямая экономическая помощь направлена на людей, которые пострадали "от конфликта в Украине", зарегистрированы в муниципалитете в Каталонии и не имеют достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро - у матери с ребенком.

С начала 2023 года выехавшие в Германию украинские беженцы приобретут новый правовой статус и получат большую финансовую помощь.

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