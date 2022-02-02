3,5 тыс. грн за сертификат: на Закарпатье СБУ разоблачила врача, которая в соцсетях агитировала прививаться и зарабатывала на подделке COVID-документов
СБУ разоблачила врача на Закарпатье, которая ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах
Об этом пресс-служба СБУ.
На Закарпатье местный врач, которая в социальных сетях агитировала всех за вакцинацию, в реальной жизни "зарабатывала" на подделке COVID-сертификатов.
Следователи установили, что злоумышленница работала врачом-инфекционистом Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. На партнерских условиях она привлекла к схеме знакомую, которая за 30% от "дохода" искала клиентов, не желавших вакцинироваться.
"За 3,5 тыс. грн врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные сведения о вакцинации. Кроме того, она выдавала "пациентам" бумажные COVID-сертификаты о вакцинации без проведения фактической прививки. Таким образом злоумышленница подделывала ежемесячно почти 100 медицинских документов", – сообщает прессслужба.
Обеим правонарушительницам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
- Напомним, 20 января 2021 года в Киеве разоблачили фотографа с сообщницей, которые подделывали COVID-сертификаты и дипломы.
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