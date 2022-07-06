Об этом пишут The Independent и Sky News .

"С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter.

Кроме Роули, документ подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и член правления консервативной партии Мимс Дэвис.

В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

Sky News в свою очередь приводит длинный список сотрудников аппарата правительства, которые уже заявили об отставке или намерены уйти. В общей сложности их 35 человек.

В то же время многие ключевые министры заявили, что поддерживают Джонсона. В частности министры юстиции Доминик Рааб, культуры Надин Доррис, возможностей Brexit Джейкоб Рис-Могг, Шотландии Алистер Джек, внутренних дел Прити Пател, обороны Бен Уоллес, международной торговли Энн-Мари Тревельян, иностранных дел Лиз Трасс, Уэльса Саймон Харт, транспорта министр финансов Саймон Кларк, Генеральный прокурор Суэлла Браверман.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

6 июля Джонсон назначил новых министров вместо ушедших в отставку в знак протеста против его действий.

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