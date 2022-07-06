35 сотрудников кабинета Джонсона подали или намерены податьв отставку. Премьер Британии в шаге от вотума недоверия. Кто его поддерживает?
Министр промышленности Великобритании Ли Роули и еще 5 чиновников подали в отставку и в общем письме призвали премьер-министра Бориса Джонсона уйти с поста
Об этом пишут The Independent и Sky News .
"С глубоким сожалением мы уходим с постов членов правительства… По доброй воле, мы просим вас ради блага партии и страны уйти в отставку", — говорится в письме, опубликованном в Twitter.
Кроме Роули, документ подписали министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по равенству и местному самоуправлению Кэми Баденох, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан и член правления консервативной партии Мимс Дэвис.
В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.
Sky News в свою очередь приводит длинный список сотрудников аппарата правительства, которые уже заявили об отставке или намерены уйти. В общей сложности их 35 человек.
В то же время многие ключевые министры заявили, что поддерживают Джонсона. В частности министры юстиции Доминик Рааб, культуры Надин Доррис, возможностей Brexit Джейкоб Рис-Могг, Шотландии Алистер Джек, внутренних дел Прити Пател, обороны Бен Уоллес, международной торговли Энн-Мари Тревельян, иностранных дел Лиз Трасс, Уэльса Саймон Харт, транспорта министр финансов Саймон Кларк, Генеральный прокурор Суэлла Браверман.
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