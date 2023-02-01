Об этом сообщает "Укринформ".

Заседание было посвящено рассмотрению Киевского договора безопасности. Глава ОП принял в нем участие в режиме видеоконференции.

"Кремль хочет взять реванш за поражения, которые он потерпел в этом году. Он пытается одержать победу любой ценой, о чем прямо заявил Путин. В этой ситуации ожидание ошибочно. Реагирование уже не является достаточным, мы должны быть на шаг впереди. Есть необходимость в том, чтобы усилить санкционное давление. 3,5% в снижении российского ВВП недостаточно, чтобы заставить Россию остановить войну. Мы будем благодарны Европейскому парламенту за поддержку в принятии десятого пакета санкций", - сказал Ермак.

Руководитель ОП добавил, что РФ готовит новое наступление и приступила к очередной волне мобилизации, а ее методы остаются неизменными со времен Первой мировой войны - забрасывать позиции противника пушечным мясом. В то же время он подчеркнул, что ждать массовых протестов против войны в РФ не стоит.

"В России жизнь человека никогда не ценилась, там солдаты рассматриваются как расходный материал. Но все должны понять - антивоенные протесты в России не начнутся. Пропаганда там все еще мощная. Условия жизни в российской провинции настолько темные, что "министерство агрессии" и "компания Вагнера" не испытывают недостатка в рекрутах, несмотря на перспективу закончить в пластиковых мешках... Именно поэтому санкции против российских пропагандистов также должны быть усилены, чтобы не получилось, что телевизор снова победит холодильник", - сказал Ермак.

Глава ОП назвал неотложной задачей для стран-партнеров предоставление Украине широкого спектра вооружения и перестройку для этого европейского оборонно-промышленного комплекса, в который могут быть интегрированы и украинские предприятия.

"Будем четкими - время пока не на нашей стороне. Чем дольше будет продолжаться война - тем больше ресурсов она будет требовать, тем больше жизней унесет, тем больше вреда нанесет планете. Именно поэтому мы должны нанести решительное поражение этому имперскому режиму. Украина должна в полной мере восстановить свою целостность и суверенитет в пределах международно признанных границ. Для нас это предпосылка для справедливого мира", - сказал Ермак.

Ранее Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для Владимира Путина и Александра Лукашенко и приближенных к ним лиц.

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