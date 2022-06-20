В Еспресо обратились бойцы 80-й бригады, сдерживающие атаки российской армии на Донбассе, с просьбой помочь приобрести специальное оборудование, а именно тепловизоры и приборы ночного видения. Оборудование недешевое, поэтому приобрести его отдельным гражданам сложно.

Ведущая Еспресо Ирина Коваль, которая реализует немало волонтерских инициатив во время войны, призвала большую аудиторию Еспресо и всех небезразличных граждан приобщиться к сбору средств, и необходимая сумма была собрана в течение трех дней.

"Друзья, восхищаюсь Вами!

Спасибо всем вам и зрителям espreso.tv.

Мы собрали еще большую сумму, чем была нужна.

Но и у военных из 80-й Отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ много нужд, которые нужно закрыть. Фотоотчет обязательно будет.

Спасибо каждому из вас за каждую гривню! Вместе к победе!" - написала Ирина Коваль в соцсетях .