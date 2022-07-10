3/4 общин в Запорожье оккупированы врагом, - боец Легиона Свободы Денисов

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация на Запорожском направлении сложная. Увеличилось количество общин в области, которые находятся в зоне боевых действий, которые в окружении, или оккупированы. Добавилась Таврическая община. Всего из 67 общин Запорожья 53 общины оккупированы, то есть 3/4", - подчеркнул Денисов.

Также боец Легиона Свободы добавил, что самая сложная ситуация в Васильевском районе Запорожской области.

"Российские оккупанты обстреливают населенные пункты Васильевского района. Больше всего страдает Ореховская, Степногорская община. Были сообщения, что в Водянской общине посреди местного рынка оккупанты разместили РСЗО и оттуда били по позициям украинских защитников", - подчеркнул Денисов.

8 июля российские кафиры били в пригороде Запорожья , от разрыва ракет дома остались без крыши, окон и с иссеченными стенами.

В Мелитополе жители сообщают об обысках домов рашистами для установки нежилых квартир и последующего их заселения.

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