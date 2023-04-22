34 немецких дипломата покинут Россию, - Bild

Об этом пишет Bild.

По данным издания 34 из 90 немецких дипломатов, все еще находящихся в Москве, должны будут покинуть Россию.

"Министерство иностранных дел России объявило о контрмерах. Соответственно, немецкие дипломаты также будут высланы из РФ", - отметили в Bild.