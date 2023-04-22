34 немецких дипломата покинут Россию, - Bild
На фоне высылки российских представителей из Германии сообщается, что 34 немецких дипломата должны покинуть Москву
Об этом пишет Bild.
По данным издания 34 из 90 немецких дипломатов, все еще находящихся в Москве, должны будут покинуть Россию.
"Министерство иностранных дел России объявило о контрмерах. Соответственно, немецкие дипломаты также будут высланы из РФ", - отметили в Bild.
- Напомним, 22 апреля Берлин принял решение о массовом выслании российских дипломатов: из Москвы в немецкую столицу вылетел самолет со специальным дипломатическим разрешением. Тогда же МИД России заявил, что Берлин "продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений".
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