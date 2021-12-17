Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией 33% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения РФ, - опрос
Инфографика

33% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения РФ, - опрос

17 декабря, 2021 пятница
15:26
война с Россией

По результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы будут сопротивляться российским интервентам в случае вторжения РФ на территорию Украины

Об этом идет речь на сайте КМИС.

В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев. Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.

В региональном измерении готовность сопротивляться варьируется от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.

При этом мужчины в большей степени готовы сопротивляться: среди них 68% готовы сопротивляться: 58% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% - к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 36% готовы сопротивляться, из которых 13% готовы вооруженно сопротивляться, 25,5% - путем участия в акциях гражданского сопротивления. По возрасту больше всего готовы сопротивляться респонденты в возрасте 40-59 лет.

В течение 3-11 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

КМИС опросил 2 тысячи респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

  • Напомним, 56% граждан поддерживают прямые переговоры с Россией по разрешению ситуации на Востоке страны как безальтернативное решение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
16 декабря, 2021 четверг
Доллар в Украине продолжил дорожать
Зеленский
16 декабря, 2021 четверг
"Украинцы считали, что не может быть войны": Зеленский заявил, что именно РФ "прокладывает сложный путь Украины в НАТО"
Дмитрий Песков
16 декабря, 2021 четверг
Россия готова к переговорам с НАТО в "нейтральной" стране, - спикер Путина
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.33
  • EUR
    Покупка 30.55
    Продажа 30.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
17 декабря
16:22
Обновлено
Схватки с полицией, фаеры, перекрытие дороги: под Радой ФЛП требуют защитить упрощенное налогообложение
16:01
Наталья Диденко
В Украину 18-19 декабря придут влажная, облачная погода и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
15:56
российские солдаты
Оккупанты стягивают на Донбасс танки, минометы и артиллерийские установки и обустраивают новые огневые позиции, - разведка
15:53
Суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом
15:51
"ПолитКлуб Виталия Портникова" 17 декабря. Саммит "Восточного партнерства" и перспективы Евроинтеграции Украины. Инцидент с замминистра и кадровая политика власти
15:44
Украина расширила список профессий для обязательной вакцинации против COVID-19
15:32
Во фракции "Голос" сменилось руководство, ее возглавила Устинова
15:27
Повышение минимальной зарплаты приведет к росту цен на товары, - экономист
15:05
В Чехии назначили новое правительство во главе с Фиалой
14:54
Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей
14:42
В более чем 2 тыс. сел Украины впервые появился широкополосный интернет
14:33
МИД РФ
Отказ Украине во вступлении в НАТО, ограничение военной деятельности: РФ обнародовала требования насчет "гарантий безопасности"
14:29
Верховная Рада
Госсубсидии иностранным субъектам кинематографии на создание фильмов в Украине: Рада разблокировала законопроект
14:19
В Херсоне задержан полицейский, требовавший 100 тыс. грн за сокрытие хищений на 240 тыс. грн
14:14
На фоне скандала с вечеринкой во время карантина партия Джонсона потеряла место в парламенте, которое имело 189 лет
13:51
е-Поддержка: на получение выплат для вакцинированных записались более 3,2 млн украинцев
13:29
СБУ раскрыла хищение деталей к ЗРК на десятки миллионов гривен
13:25
В уникальном украинском проекте сбываются мечты погибших Героев
13:12
Уголовная ответственность за нападение на медиков "экстренки": в Раде зарегистрировали законопроект
13:10
Pfizer вакцина
В США у вакцинированных Pfizer детей зафиксировали воспаление сердца
13:03
ФБР
В США арестовали инженера: пытался передать России информацию об истребителях
12:46
Проблема дефицита угля в Украине решена, - Шмыгаль
12:39
Meta заблокировала 1,5 тыс. аккаунтов "кибернаемников": следили за 50 тыс. пользователей
12:28
Пограничники не впустили в Украину российского музыканта, незаконно ездившего в Крым
12:23
Boeing
Boeing планирует построить свой новый самолет в "метавселенной"
12:17
тролейбус
В Киеве 18-19 декабря из-за ярмарок некоторые троллейбусы и автобусы изменят маршруты
11:57
В Киеве из-за ремонтных работ отменили ряд рейсов городской электрички: перечень
11:56
Кулеба
Кулеба: бюджет США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн
11:41
Денежную компенсацию за "пакет малыша" отныне можно получить в е-Малятко
11:35
В японской больнице вспыхнул пожар, подтверждены 19 погибших
11:33
таблетки Merck
Украина закупит 300 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" против COVID-19
11:13
вакцина
В Украине первые 14 граждан сделали дополнительную прививку от COVID-19
11:01
Рада на внеочередном заседании рассмотрит отсрочку введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога
10:49
ОБСЕ
Заявления России о "провокациях" имеют целью новую агрессию против Украины, - США в ОБСЕ
10:49
Сенаторы США представили резолюцию в поддержку демократической и независимой Украины
10:14
Евгений Цымбалюк
Украина в ОБСЕ: в РФ стартовала новая кампания по очернению украинцев
10:02
В Украине приобретает популярность настольная игра "Сети слов"
09:57
Украина в 2022 году получит 50 вертолетов Airbus Helicopters для медиков и пожарных, - Монастырский
09:29
В Киеве два грузовика сбили насмерть двух пешеходов
09:27
Юрий Витренко
Нафтогаз не может сохранить действующие тарифы из-за разницы между розничной и рыночной ценами, - Витренко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV