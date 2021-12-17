33% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление в случае нападения РФ, - опрос

Об этом идет речь на сайте КМИС.



В целом, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление. Готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления – 21,7%. В общем, тем или иным способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев. Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы заграницу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%. Еще 12,1% затруднились с ответом, а 1,1% отказались ответить на вопрос.



В региональном измерении готовность сопротивляться варьируется от 60,5% на Западе до 37,2% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 39,7% на Западе до 25,6% на Востоке.



При этом мужчины в большей степени готовы сопротивляться: среди них 68% готовы сопротивляться: 58% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% - к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 36% готовы сопротивляться, из которых 13% готовы вооруженно сопротивляться, 25,5% - путем участия в акциях гражданского сопротивления. По возрасту больше всего готовы сопротивляться респонденты в возрасте 40-59 лет.



В течение 3-11 декабря 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).



КМИС опросил 2 тысячи респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, 56% граждан поддерживают прямые переговоры с Россией по разрешению ситуации на Востоке страны как безальтернативное решение.