32 участника подтвердили участие на саммите "Крымской платформы", - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.



"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка "Крымской платформе", - написал он.



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