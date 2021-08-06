32 участника подтвердили участие на саммите "Крымской платформы", - Кулеба
Еще одна страна подтвердила участие в "Крымской платформе"
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка "Крымской платформе", - написал он.
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