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32 случая убийств, 6 случаев похищения, 7 случаев пыток: Human Rights Watch обнародовала отчет о доказанных преступлениях российских военных в Украине

19 мая, 2022 четверг
14:07
война с Россией

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором доказаны преступления российских военных против прав человека на территории Украины

Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказал Гиорги Гория, заместитель директора Европы и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch.

Правозащитники рассмотрели конкретные случаи в 17 деревнях Киевской и Черниговской областей. В отчете охватили период с конца февраля до конца марта, когда отступили русские войска. Этот отчет сосредоточен на более широкой территории Киевщины и Черниговщины: города Гостомель, Ягодное и почти до границы с Беларусью.

"Пытались собрать доказательства на месте. Собирали видео и фотодоказательства. Документ разоблачает потенциальные факты военных преступлений, совершенных против украинского населения во время оккупации Киевской и Черниговской областей", - отметил Гиорги Гория.

По словам правозащитника, некоторые факты – это самосуд, самочинные расправы, когда людей убивали без причин.

"Зарегистрировали 32 случая незаконного убийства. 6 случаев похищения. Неизвестна информация об их местонахождении. Также было задокументировано 7 случаев пыток и казни, когда российские военные людей принудительно задерживали и заставляли находиться в бесчеловечных условиях. Это не просто цифры, это реальные люди со своей судьбой" , это человеческие жизни, которые разрушены и потеряны. Важно, чтобы преступники получили то, что заслуживают", - рассказал он.

Правозащитники исследовали и собирали доказательства преступлений и в Буче, и в других регионах. Отчеты об этих городах тоже есть.

Что касается правовой стороны этого отчета, то Гиорги Гория говорит: то, что обнаружили, может подпадать под определение военных преступлений и преступлений против человечества, что чрезвычайно важно, чтобы произошло следствие.

"Международное гуманитарное право запрещает нападения против гражданских. А то, что было обнаружено – это прямые нападения на гражданское население. Задержание гражданских, пытки, издевательства – все это запрещено, это нарушение международного гуманитарного права и равно преступлениям войны", - объясняет он.

Правозащитник отмечает, что их организации неизвестно, пыталось ли российское командование прекратить эти преступления и поведение подчиненных. Поэтому ответственность ложится не только на отдельных солдат, но и на командование. Ведь руководители либо знали, либо должны были знать, что происходит. То есть точно есть преступная халатность и ответственность, которая ложится на плечи российских командиров.

Войну в Украине и военные конфликты в других частях света в правозащитной организации Human Rights Watch пытаются не сравнивать.

"Есть определенные стандарты, по которым мы работаем, и они унифицированы, но отмечу несколько уникальное в украинском случае: документировать преступления войны начали почти сразу после того, как они произошли. Это положительный признак того, что наступит ответственность. Семьи погибших заслуживают того , чтобы царила справедливость. Надеюсь, что все это приведет к ответственности, чтобы наказать преступников", - подчеркнул он.

В международной организации уверяют, что и дальше будут продолжать документировать преступления войны.

"Имеем много документов, свидетельствующих о нарушении международного гуманитарного права Женевской конвенции. Идея состоит в том, что все будет опубликовано. Наша команда работает и на Юге и во многих других регионах. Эти документы опубликуем в свое время", – подытожил Гиорги Гория.

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