Об этом написала парламентская газета "Голос Украины" .

Хотя УССР на момент принятия Декларации о государственном суверенитете Украины еще оставалась в составе Советского Союза, в ее преамбуле подчеркивалось, что Верховный Совет УССР провозглашает суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти республики в пределах ее территории, независимость и равноправие отношениях".

Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины, признавала самостоятельность республики в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации. Также Декларация провозглашала право Украины напрямую реализовать отношения с другими государствами.

Кроме этого, Украина провозглашала свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет участвовать в военных блоках и обязуется придерживаться трех неядерных принципов: не применять, не производить и не приобретать ядерное оружие.

"При рассмотрении проектов Декларации, которое длилось с 28 июня по 16 июля, избранный 4 марта 1990 года новый состав Верховного Совета УССР осуществил стремительную эволюцию от народных депутатов союзной советской республики к парламентариям фактически независимого государства. Однако реальная работа над документом началась только после того как в Москве 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РФ", - пишет "Голос Украины".

Важно подчеркнуть, что на принятии Декларации Верховная Рада не остановилась. Поскольку в Декларации было указано, что она является основой для новой Конституции, то уже 24 октября 1990 г. Верховная Рада внесла изменения в Конституцию УССР, изъяв из нее статью 6 об руководящей и направляющей роли КПСС и записав, что республика руководствуется только собственными Конституцией и .Также из Конституции были изъяты любые упоминания об СССР и об объединении УССР с другими республиками в Советский Союз.

"Эта Декларация - это программа выхода Украины из-под власти Москвы. От нас с вами зависит, станет ли она практической программой строительства независимой Украины, или промосковским коммунистам-ортодоксам удастся превратить ее в очередную пустую бумажку", - заявил Левко Лукьяненко, сразу после принятия исторического решения.

Именно эти заложенные в Декларации положения и закрепление их в Конституции позволили нам выстоять и 24 августа 1991 провозгласить полную государственную независимость Украины.

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