31 пакет в 15 странах: украинским дипломатам продолжают направлять угрозы

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, в течение недели украинские посольства и консульства функционируют в режиме усиленных мер безопасности, границ полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов.

Кроме посольств в Италии, Польше, Португалии, Румынии, Дании и консульства в Гданьске, в которые за последние два дня поступили подозрительные пакеты, угрозы уже получили украинские дипломаты в Австрии (1), Ватикане (1), Дании (1), Испании. (5), Италии (4), Казахстане (1), Нидерландах (1), Польше (6), Португалии (2), Румынии (2), США (1), Венгрии (2), Франции (1), Хорватии (1), Чехии (2).

"На всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно отправление проходило из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. , в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции", – сообщил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что на постоянной связи с коллегами-министрами иностранных дел, украинские диппредставительства также взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз.

"Компания террора против украинских дипломатов, которая сейчас проходит, беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне. Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток". времени", – отметил глава украинского МИД.

Однако, по его словам, запугать украинскую дипломатию никому не удастся.