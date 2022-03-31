31 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1458 человек, - Верещук
Сегодня, 31 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте добрались Запорожье 1458 человек, из них 631 мариуполь и 827 жителей городов Запорожской области
Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.
"Из города Энергодар сегодня выехало 50 частных автомобилей и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и уже находятся в Запорожье. 45 автобусов, которые мы отправляли для эвакуации, кафиры не впустили в Бердянск. 600 человек вышли в автобусы из города и завтра утром должны уехать в Запорожье", - написала Верещук.
Более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы с утра забрать жителей города и мариупольцев в Запорожье.
"Также 12 автобусов для эвакуации людей, загруженные гуманитарной помощью, доехали из Мелитополя. К сожалению, гуманитарную помощь забрали кафиры. Это 14 т продовольствия и медикаментов. Вот такая цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров. автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье.", - сообщила Верещук.
Также министерша подчеркнула, что завтра, 1 апреля, будем продолжать "пробивать" гуманитарный коридор в Мариуполь, чтобы не оставить наших людей самих.
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