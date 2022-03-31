31 марта наши защитники на востоке уничтожили 50 оккупантов, 3 танка, 2 БТР и один АТ, - ВСУ
Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" продолжают давать достойный отпор российским фашистам
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток"
"По состоянию на 20:00 31 марта наши защитники отбили 3 атаки врага. Продолжаются бои. Потери противника составляют: личного состава - до 50, танков - 3, БТР - 2, АО - 1", - говорится в сообщении.
Также наши защитники пишут, что "русские оккупанты не воины, а обычные мародеры и бродяги".
"Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Потому что для воина важны принципы, понятия человечности и чести. В то же время для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат. Поэтому и отношение у украинских защитников к ним соответствующее: обнаружили, уничтожили, ищем следующих. Победа будет за нами!", - пишет Оперативно-тактическая группировка "Восток".
- Российские войска продолжают сосредоточивать свои удары по Украине в четырех районах, среди них и Киев.
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