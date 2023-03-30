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31 марта МВФ может окончательно одобрить программу финансирования Украины более чем на $15 млрд

30 мартa, 2023 четверг
23:09
война с Россией МВФ

Исполнительный совет МВФ соберется 31 марта в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне для рассмотрения вопроса предоставления Украине новой программы расширенного финансирования EFF более чем на $15 миллиардов

Об этом говорится в графике работы руководящего органа МВФ, передает Укринформ.

В документе, в частности, отмечается, что встреча 31 марта будет касаться Украины и будет иметь тему: "Запрос на расширенное соглашение в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и пересмотр результатов мониторинговой программы с участием правления".

  • Напомним, на прошлой неделе представители МВФ и украинских властей объявили о достижении договоренности на уровне персонала об утверждении программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Ожидается, что финансирование будет направлено на поддержку украинских властей и закрепление политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность. Кроме того, программа должна помочь долгосрочному росту Украины на этапе послевоенной реконструкции, а также на пути к вступлению в ЕС. Она рассчитана на четыре года и предполагает двухэтапную реализацию. Для запуска этого инструмента необходимо решение Исполнительного совета МВФ.
  • Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд.
Экономика
МВФ
помощь Украине
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