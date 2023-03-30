Об этом говорится в графике работы руководящего органа МВФ, передает Укринформ.

В документе, в частности, отмечается, что встреча 31 марта будет касаться Украины и будет иметь тему: "Запрос на расширенное соглашение в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и пересмотр результатов мониторинговой программы с участием правления".