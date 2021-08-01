31 июля на фронте: ранен украинский военный
31 июля на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
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