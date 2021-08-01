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31 июля на фронте: ранен украинский военный

1 августа, 2021 воскресенье
08:14
война с Россией

31 июля на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов был ранен украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганское враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

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Операція об'єднаних сил
Донбасс
обстрелы
ООС
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