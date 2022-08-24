31 год Независимости: отложенная война. Онлайн-проект "Собственные названия"
24 августа в 19:00 состоится десятый эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Собственные названия", гостем которого станет Мирослав Маринович, философ, религиовед, публицист, проректор УКУ
Тема программы: "31 год Независимости: отложенная война"
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Возможно ли избежать кровавой антиколониальной войны с империей?
- Что помогло украинцам устоять?
- Преодолеют ли украинцы травмы идентичности и какими будут после войны?
- Как нераскаянное, безнаказанное зло породило коллективного Путина и что значит наша победа?
- Каково будущее международных институтов, ООН с Советом Безопасности, ОБСЕ, Красного Креста, Amnesty International?
- Как российско-украинская война изменит нас и мир?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Собственные названия" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Еспресо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Мирослав Маринович – бывший политзаключенный советского режима (1977-1987), философ, религиовед, публицист, проректор УКУ, почетный президент Украинского ПЭН.
Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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