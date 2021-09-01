31 августа в зоне ООС оккупанты 8 раз нарушили режим "тишины"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook .



В направлении Широкино российские наемники обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



Возле Новозвановки оккупанты дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Близ Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.



Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12. Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей населенного пункта из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра.



Возле Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



На вражеские обстрелы ВСУ открывали огонь. Боевых потерь нет.



По состоянию на 7:00 утра, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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