31 августа 100 тыс. украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
За минувшие сутки 157 049 человек сделали прививки против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные МОЗ.
Первую дозу получили 54 355 человек завершили вакцинацию - 102694 человека.
31 августа работали: 981 мобильная бригада, 2962 пункта; 327 центров вакцинации.
С начала кампании привито 5413772 человека, из них получили одну дозу - 5413770 человек полностью иммунизированы - 3825401 человек. Всего сделали 9239171 прививки
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