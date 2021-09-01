31 августа 100 тыс. украинцев завершили вакцинацию от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.



Первую дозу получили 54 355 человек завершили вакцинацию - 102694 человека.



31 августа работали: 981 мобильная бригада, 2962 пункта; 327 центров вакцинации.



С начала кампании привито 5413772 человека, из них получили одну дозу - 5413770 человек полностью иммунизированы - 3825401 человек. Всего сделали 9239171 прививки

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