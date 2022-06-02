$3000 для взрослого и $1500 для ребенка: Канада оказала финансовую поддержку беженцам из Украины
Украинцы, прибывающие в Канаду, со 2 июня могут подавать заявки на финансовую помощь
Об этом пишет CHCH TV.
Издание отмечает, что финансовая помощь – это прямая единовременная выплата в размере 3000 долларов США на взрослого и 1500 долларов США на ребенка в возрасте до 17 лет. По словам чиновников Канады, эти деньги помогут украинцам удовлетворить основные потребности, такие как транспорт и долгосрочное жилье.
Заявки на финансовую поддержку необходимо подавать через онлайн-портал правительства Канады, которое заработало 2 июня. Ожидается, что платежи будут произведены путем прямого депозита в течение пяти рабочих дней после подачи заявки.
"Наша преданность украинцам, которые бегут от нелегальной войны России, не прекращается после того, как они прибыли в Канаду. Мы продолжим помогать ищущим приют жить и процветать в общинах по всей стране", - сказал министр иммиграции, беженцев и гражданства. Канады Шон Фрейзер.
Издание сообщает, что Канада также показала свою поддержку Украине, предоставив три чартерных рейса из Польши. Также действуют услуги по поселению, обучению языку, поиску работы и зачислению в школу.
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