Об этом пишет CHCH TV.

Издание отмечает, что финансовая помощь – это прямая единовременная выплата в размере 3000 долларов США на взрослого и 1500 долларов США на ребенка в возрасте до 17 лет. По словам чиновников Канады, эти деньги помогут украинцам удовлетворить основные потребности, такие как транспорт и долгосрочное жилье.

Заявки на финансовую поддержку необходимо подавать через онлайн-портал правительства Канады, которое заработало 2 июня. Ожидается, что платежи будут произведены путем прямого депозита в течение пяти рабочих дней после подачи заявки.

"Наша преданность украинцам, которые бегут от нелегальной войны России, не прекращается после того, как они прибыли в Канаду. Мы продолжим помогать ищущим приют жить и процветать в общинах по всей стране", - сказал министр иммиграции, беженцев и гражданства. Канады Шон Фрейзер.

Издание сообщает, что Канада также показала свою поддержку Украине, предоставив три чартерных рейса из Польши. Также действуют услуги по поселению, обучению языку, поиску работы и зачислению в школу.

10 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады организует эвакуационные рейсы для украинских беженцев, желающих уехать из Европы, а также обеспечит им проживание на две недели.

8 мая Владимир Зеленский сообщил, что Канада вторая после США по объему финансовой помощи Украине.

18 мая Канада ввела персональные санкции против Путина.

20 мая Канада расширила санкции против России, запретив экспорт и импорт предметов роскоши из страны и страны-агрессора.

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