С началом полномасштабного вторжения русских военных преступников в Украину начался новый отсчет в новейшей истории мира. Каждый новый день нашей несокрушимости и борьбы приближает Победу света над тьмой, олицетворяет неизбежную смерть террористической империи. 300 дней мужества, веры и невероятного единения нации по-новому открыли Украину человечеству. Демонстрируя героизм и победу, украинцы переосмысливают свою древнюю историю, вечную культуру, национальную идентичность. Языковой фронт – среди основных линий нашей обороны, экзистенциальная основа самобытности, устойчивый маркер "свой – чужой" для каждого гражданина.

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Языковой фронт – среди основных линий нашей обороны, экзистенциальная основа самобытности, устойчивый маркер "свой – чужой" для каждого гражданина.

Переход на общение на украинском языке, как и беспрецедентная поддержка государственного языка, — рекордная за все годы независимости. Украинцы, отказавшись от языка агрессора, учат украинскому другим. Миллионы внутренне перемещенных лиц, зарубежные украинцы, наши друзья по всему миру предпочитают язык победителей. Украинский на наших устах — это наш решительный ответ кремлевским преступникам. Украинский действительно стал мировой тенденцией. Так, крупнейшая мировая онлайн-платформа для изучения иностранных языков "Duolingo" после 24 февраля зафиксировала, что украинский начали изучать более 1,3 миллиона людей по всему миру, которые тем самым выражают свою солидарность с украинским народом. Говорить по-украински — значит поддерживать нацию мужественных и непокоренных. По информации этой онлайн-платформы, украинский язык набрал наибольшую популярность в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также в Германии, Польше и Чехии. Действительно, украинский язык, как и наш лозунг "Слава Украине! Героям Слава!" не знает границ.

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Украинский язык набрал наибольшую популярность в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также в Германии, Польше и Чехии. Действительно, украинский язык, как и наш лозунг "Слава Украине! Героям Слава!" не знает границ

Война ускорила процесс дерусификации публичного пространства. Люди, которые всегда стояли на страже сохранения и утверждения украинского языка, в наших топонимах. Например, в Киеве улицу Пушкинскую переименовали в честь Евгения Чикаленко, Некрасовская стала улицей Ивана Драча, а Семьи Сосниных — Ивана Дзюбы. Рядом с нами в разных городах Украины увековечены фигуры бесстрашных защитников Украины, диссидентов, исследователей и популяризаторов украинского языка, писателей, спортсменов, педагогов и музыкантов. Сегодня остатки советской эпохи окончательно уходят в прошлое.

Мы благодарим ВСУ за каждый день. Отсутствие электричества, воды, тепла – не повод для уныния. 300 дней, которые мы сражаемся с так называемой "второй армией мира", показали неодолимую силу украинского духа, воли и героизма.

300 дней свободные и непокоренные творят будущее. От нашей стойкости зависит будущее мира.

Держим строй.

Приближаем Победу!

Специально для Эспрессо

Об авторе. Тарас Кремень, украинский политик, научный работник, общественный деятель, Уполномоченный по защите государственного языка

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