Об этом сообщает Eurosport .

По информации источника, "Реал", являющийся главным претендентом на футболиста, надеется, что Килиан Мбаппе из личных соображений выберет их клуб. Мадридцы не могут предложить форварду такой контракт, как ПСЖ.

Парижане готовы заплатить Килиану Мбаппе 300 млн евро, как подписной бонус и 100 млн евро чистыми в год. Также за игроком останутся большинство имиджевых прав.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 45 матчей, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.