300 млн евро бонусом и 100 млн в год: ПСЖ предложил Мбаппе безумный контракт
Вингер Килиан Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ после того, как ему предложили зарплату в 100 млн евро в год
Об этом сообщает Eurosport .
По информации источника, "Реал", являющийся главным претендентом на футболиста, надеется, что Килиан Мбаппе из личных соображений выберет их клуб. Мадридцы не могут предложить форварду такой контракт, как ПСЖ.
Парижане готовы заплатить Килиану Мбаппе 300 млн евро, как подписной бонус и 100 млн евро чистыми в год. Также за игроком останутся большинство имиджевых прав.
В нынешнем сезоне 23-летний форвард сыграл за ПСЖ 45 матчей, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- 31 января сообщалось, что нападающий сборной Франции и ПСЖ подписал контракт с мадридским "Реалом" .
- 17 февраля Мбаппе отказался от зарплаты 45 млн евро в год, которую ему предлагают в ПСЖ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.62
- Актуальное
- Важное