300 метров до Гааги: в Украине появились новые дорожные знаки для российских оккупантов

Фото распространил Telegram-канал Энергоатом.



На одном из знаков были зарисованы старые указания населённых пунктов. Чтобы не помогать россиянам ориентироваться в Украине, им указали единственный правильный путь - в Гаагу.



Это не единственный случай, когда в Украине заклеивают, меняют и снимают дорожные знаки, чтобы запутать россиян.

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