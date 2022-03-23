300 метров до Гааги: в Украине появились новые дорожные знаки для российских оккупантов
В Украине появились специальные дорожные указательные знаки, которые должны запутать русских военных
Фото распространил Telegram-канал Энергоатом.
На одном из знаков были зарисованы старые указания населённых пунктов. Чтобы не помогать россиянам ориентироваться в Украине, им указали единственный правильный путь - в Гаагу.
Это не единственный случай, когда в Украине заклеивают, меняют и снимают дорожные знаки, чтобы запутать россиян.
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