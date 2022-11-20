300-летие Сковороды: в Минкульте обнародовали перечень мероприятий в разных регионах страны
К 300-летию Григория Сковороды подготовили подборку событий и проектов, которые помогут открыть культового философа с новой стороны
Подборку событий, посвященных 300-летию Григория Сковороды, обнародовало Министерство культуры и информационной политики.
Во Львовском музее истории религии проходит выставка "Мудрость как оружие" приуроченная к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Савича Сковороды.
Областной организационно-методический центр культуры и искусства приглашает художников и мастеров декоративно-прикладного искусства присоединиться к Арт-проекту "Сад художественных песен".
Григорий Савич предлагает написать письмо в будущее. Себе или дорогому человеку. Получить его сможешь после победы Украины в войне. Подробнее о проекте здесь.
В Каменце-Подольском на Хмельнитчине проходит всеукраинский культурный проект "Становление идентичности", посвященный 300-летию со дня рождения Григория Сковороды.
На базе Полтавской политехники состоится Всеукраинская научно-практическая конференция "Современные рецепции мировоззренчески ценностных ориентиров Григория Сковороды".
Полезные материалы для учителя к 300-летию Григория Сковороды от "Вдохновителя" можно найти здесь .
Ресурс "Григорий Сковорода. "Басни харьковские": читаем, слушаем, изучаем…" создан специалистами Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко к 300-летию со дня рождения философа и писателя Григория Сковороды.
Открытая лекция "Философия самообладания Григория Сковороды" состоится 22 ноября 2022 года в онлайн формате.
Выставочный художественный проект "Мир Сковороды". Подробнее здесь .
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