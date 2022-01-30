30 января на фронте: российские оккупанты ранили украинского военного
В воскресенье, 30 января, на Донбассе в результате обстрела российских оккупантов получил ранение украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В направлении Станицы Луганской враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.
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