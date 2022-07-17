Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"У нас в целом прошли уже комиссионные проверки всех этапов подготовки к первому сентября. Конечно, к сожалению, мы свидетельствуем, что на 30% есть наши заведения дошкольного и среднего образования, которые не готовы к переходу в режим стандартного образования, то есть оффлайн-режим" , – сказал он.

По словам руководителя ОВА, в школах и садах, где нет подготовленных хранилищ или укрытий, не планируется очное обучение.

"Остальные заведения - проверены, проработаны алгоритмы действий, сейчас проводится плодотворная работа с родителями и преподавательским составом, для того чтобы мы в полной готовности могли принять решение начать обучение 1 сентября", - подытожил Табурец.