30% учебных заведений на Черкасчине не готовы к очной учебе, - руководитель ОВА
В детсадах и школах, где нет укрытий, не планируют начинать оффлайн обучение
Об этом в эфире Еспресо рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"У нас в целом прошли уже комиссионные проверки всех этапов подготовки к первому сентября. Конечно, к сожалению, мы свидетельствуем, что на 30% есть наши заведения дошкольного и среднего образования, которые не готовы к переходу в режим стандартного образования, то есть оффлайн-режим" , – сказал он.
По словам руководителя ОВА, в школах и садах, где нет подготовленных хранилищ или укрытий, не планируется очное обучение.
"Остальные заведения - проверены, проработаны алгоритмы действий, сейчас проводится плодотворная работа с родителями и преподавательским составом, для того чтобы мы в полной готовности могли принять решение начать обучение 1 сентября", - подытожил Табурец.
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