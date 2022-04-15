30 тысяч украинских беженцев возвращаются домой ежедневно, - ООН
С начала полномасштабной войны в Украину вернулись 870 тысяч человек. Такую информацию сообщили в Офисе ООН по координации гуманитарных вопросов
Об этом пишет UN News.
Ссылаясь на Государственную пограничную службу, Офис Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщил, что 30 000 человек возвращаются в Украину ежедневно. Среди тех, кто вернулся недавно, есть женщины с детьми и пожилые люди.
"Эта значительная цифра свидетельствует о том, что миграция в Украину может продолжать расти, что потенциально создаст новые вызовы для гуманитарной реакции, поскольку людям понадобится поддержка, чтобы реинтегрироваться в свои общины или найти соответствующие принимающие общины, если возвращения в свои дома больше не является возможным", - сообщили в ООН.
Боевые действия сосредоточены в восточных и южных областях Украины, нанося ущерб и жертв среди мирного населения. Офис ООН по координации гуманитарных вопросов также сообщал о ракетных ударах в центральной и северной части Украины. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что 300 000 км2 – или почти половина Украины – требует разминирования.
В своем последнем экстренном обновлении ООН также сообщило, что на востоке Донецкой области погибли два гуманитарных работника и пятеро их родственников. Они находились в офисе Каритас в Мариуполе, когда здание обстреляли.
"Это глубоко трагическое и неприемлемое событие является лишь одним из примеров ужасных последствий этой войны для мирных жителей, включая работников гуманитарной помощи. Десятки тысяч мирных жителей в Мариуполе — эпицентре ужаса с начала конфликта — и в других местах Украины сейчас пережили 50 дней насилия и обстрелов. С 24 февраля более 1932 гражданских погибли, в том числе более 150 детей. Это должно прекратиться", – добавил глава ООН.
Последние данные Агентства ООН по делам беженцев свидетельствуют о том, что более 4,7 миллионов человек уехали из Украины из-за полномасштабного вторжения России. Еще семь миллионов внутри перемещены.
- Президент Польши Анджей Дуда 14 апреля подписал изменения в закон о помощи украинцам, покинувшим территорию своей страны из-за войны.
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