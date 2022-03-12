30 тыс военных, 200 самолетов: НАТО в понедельник начинает масштабные военные учения вплотную к российской границе

Учения получили название Cold Response 2022 (Холодный ответ) и это самые большие учения с участием войск НАТО в этом году, передает "ВВС".

Ожидается, что участие в учениях примут около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 судов из 27 стран.

Маневры позволят западным государствам отточить боевые навыки в холодном климате Норвегии, в том числе в Арктике, на земле, на море и в небе. Учения пройдут в нескольких сотнях километров от российской границы.

Хотя учения были спланированы задолго до вторжения россии в Украину, теперь они приобретают дополнительное значение в результате войны.

"Эти учения очень важны для безопасности Норвегии и ее союзников. Мы будем практиковать союзное усиление Норвегии", - заявил министр обороны Норвегии Од Роджер Эноксен.

Ожидается, что учения завершатся 1 апреля.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии заявил, что Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине.



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