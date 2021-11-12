30 тыс. евро на культуру: Винница, Полтава и Ривне получили европейский грант
Три украинских города - Винница, Полтава и Ривне - получили европейский грант в размере 30 тыс. евро на развитие культуры
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
"11 ноября 2021 года в офисе Представительства ЕС в Украине официально объявили украинские города - победители предварительного этапа конкурсного отбора в рамках проекта EU4Culture. Это Винница, Полтава и Ривне. Города получат гранты от проекта на создание своих стратегий развития культуры в размере 30 тыс. евро", - говорится в сообщении.
EU4Culture - это европейский проект, который помогает городам разрабатывать и реализовать стратегию развития культуры. За основу берут опыт европейских культурных столиц.
Участвовали в отборе на проект крупные нестоличные города или малые города из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.
Конкурс проходит по следующей процедуре:
- 25 отобранных городов (по 5 в каждой из стран) получают предварительное финансирование – 1000 евро на планирование стратегии;
- в каждой стране отбирают по 3 города из поданных и предоставляют им гранты в размере 30 тыс. евро;
- в финальном этапе окажутся по 1 городу из каждой страны, которым дадут 300 000 евро для реализации культурной стратегии;
Проект продлится до 31 декабря 2024 года.
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