30 тыс. евро на культуру: Винница, Полтава и Ривне получили европейский грант

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"11 ноября 2021 года в офисе Представительства ЕС в Украине официально объявили украинские города - победители предварительного этапа конкурсного отбора в рамках проекта EU4Culture. Это Винница, Полтава и Ривне. Города получат гранты от проекта на создание своих стратегий развития культуры в размере 30 тыс. евро", - говорится в сообщении.

EU4Culture - это европейский проект, который помогает городам разрабатывать и реализовать стратегию развития культуры. За основу берут опыт европейских культурных столиц.

Участвовали в отборе на проект крупные нестоличные города или малые города из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Конкурс проходит по следующей процедуре:

25 отобранных городов (по 5 в каждой из стран) получают предварительное финансирование – 1000 евро на планирование стратегии;

в каждой стране отбирают по 3 города из поданных и предоставляют им гранты в размере 30 тыс. евро;

в финальном этапе окажутся по 1 городу из каждой страны, которым дадут 300 000 евро для реализации культурной стратегии;

Проект продлится до 31 декабря 2024 года.