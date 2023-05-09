Все началось с того, что без каких-либо консультаций, дискуссий (закрытых), наконец, элементарных просчетов, было принято решение о урезании выплат. Это был провал №1.

Далее, в лучшем стиле примитивного популизма было принято решение вернуть эти надбавки. Снова, без консультаций, дискуссий и элементарных просчетов. Это был провал №2.

Сейчас мы стоим на пороге кризиса номер 3: когда на скорую руку будет принято решение несколько поднять (кому и по каким критериям — тайна) надбавки, но параллельно, осуществится "золотая" мечта ряда деятелей поднимать акцизы на алкоголь, табак, срезать ПСО для Нафтогаза и что-то еще.

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Этот подход, а он уже сейчас становится заметным, если исходить из заявлений министра финансов, его заместителя и определенных депутатов, не решит обе проблемы, которые планируют решить те, кто это предлагает. А проблемы эти "справедливость" и наполнение бюджета.

Начнём со справедливости. Первые два кризиса, о которых мы говорили, появились из-за отсутствия какого-либо диалога в обществе. Если бы на первом этапе прошло разумное и справедливое обсуждение, была введена дифференцированная шкала выплат и к решению проблемы были привлечены различные влиятельные организации, мы бы не имели первого кризиса.

Первые два кризиса, о которых мы говорили, появились из-за отсутствия какого-либо диалога в обществе

Если бы на втором этапе кто-то хотел бы диалога со стороны оппозиции, а не просто сыграть в пиар, точнее примитивный пиар, у нас не было бы второго кризиса.

А теперь мы подходим к третьему этапу, когда мы снова хотим наступить на те же грабли. И главная причина та же: никто не хочет диалога. Диалог ломает устоявшийся черно-белый мир. Пойти на уступки, с точки зрения всех Актеров – это потерять иллюзорные проценты рейтинга. И как результат, можем иметь куда большую проблему.

Главная причина та же: никто не хочет диалога. Диалог ломает устоявшийся черно-белый мир. Пойти на уступки, с точки зрения всех Актеров – это потерять иллюзорные проценты рейтинга

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На этом фоне есть традиционная проблема: Минфин давно превратился в бухгалтерию, которая мыслит двумя категориями: где-то забрать и куда-то спрятать. Такие глупости, как развитие бизнеса, рабочие места или миграция вообще не имеют "нянек". Мышление здесь даже не шаблонное, а примитивное: увеличение акциза на алкоголь и табак точно приведут к увеличению контрафакта и неплатежей в бюджет (потеряем по табаку и алкоголю, по данным профильных ассоциаций по табаку 19 млрд грн, а по алкоголю - 9). Уменьшение ПСО для Нафтогаза обязательно приведет к заявлениям НАКа о срыве программы по увеличению добычи газа на миллиард кубов в год и выходе на газовую энергонезависимость в 2023 году). Но есть простая арифметика: что-то прибавили и вписали в проект бюджета. На бумаге все красиво, в реальности не так, но, как всегда, виноваты другие. Хотя за всем этим стоит, в том числе и простая схема: все это делается по одной причине — выгодно кому-то из нелегалов, которые обязательно дадут "пару рублей" своим лоббистам от власти. Ничего нового. Так длится уже годами. И на каждом этапе такие миллиардные схемы ежегодно проворачиваются.

Проще говоря, комплексный подход, взгляд на ситуацию сверху, между прочим, как и диалог с бизнесом, здесь просто не предполагается.

Есть замкнутый круг, выход из которого всего лишь диалог. К сожалению, эта история с 30 тысячами для военных обнажила ключевую проблему нашей внутренней политики: отсутствие и желание думать и дискутировать. Все на своих уровнях закапсулировались в своих узких корпоративных историях. И каждый катастрофически боится выйти за пределы этих капсул.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего

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