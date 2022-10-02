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Главная война с Россией 30 сентября на выезде из Васильевки оккупанты вручали детям коробки конфет со взрывчаткой, - депутат Запорожского райсовета Кирильчук
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30 сентября на выезде из Васильевки оккупанты вручали детям коробки конфет со взрывчаткой, - депутат Запорожского райсовета Кирильчук

2 октября, 2022 воскресенье
13:59
война с Россией

Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук рассказал, что 30 сентября оккупанты пытались организовать еще один теракт против людей, покидавших временно оккупированные территории

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Наши ребята смогли сорвать еще один теракт, который готовили российские военные. 30 сентября большая колонна людей пыталась выехать с оккупированных территорий через Васильевку. Это были люди с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Людям удалось выехать на подконтрольную Украине территорию", - рассказал Кирильчук

Депутат райсовета добавил, что оккупанты планировали еще один теракт против гражданского населения.

"Люди проезжали в Васильевке российский блок-пост, где с них российские военные сдирали последние деньги. На этом же контроле россияне вручали детям коробки с конфетами. Когда эти люди проезжали наши пропускные пункты, то украинские военные обнаружили в этих коробках взрывчатку. Таким образом россияне пытались устроить еще один теракт против гражданского населения", - добавил он.

  • РФ около 07:00 30 сентября ударила 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Число погибших возросло до 30, раненых - до 88. Среди пострадавших есть волонтеры, которые перевозят лекарства на временно оккупированные территории, эвакуируют людей, а также имеющих родственников на захваченной россиянами части области.

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Россия
Запорожье
Херсон
терроризм
Херсонщина
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