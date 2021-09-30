30 сентября на Донбассе погиб десантник с Днепропетровщины

Это 39-летний десантник Алексей Стрижак, сообщает "Новинарня".

Стрижак - из города Зеленодольск Днепропетровской области. Он раньше работал электромонтером в компании ДТЭК и на Криворожской ТЭС. Ушел на войну шесть лет назад.

Стрижак получил смертельное осколочное ранение в результате обстрела позиции ВСУ возле села Каменка в Донецкой области со стороны оккупированной Ясиноватой.

Прощаться с погибшим земляком будут 2 октября в его родном городе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb