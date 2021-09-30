30 сентября на Донбассе погиб десантник с Днепропетровщины
Стало известно имя украинского защитника, погибшего в результате вражеского обстрела на фронте 30 сентября
Это 39-летний десантник Алексей Стрижак, сообщает "Новинарня".
Стрижак - из города Зеленодольск Днепропетровской области. Он раньше работал электромонтером в компании ДТЭК и на Криворожской ТЭС. Ушел на войну шесть лет назад.
Стрижак получил смертельное осколочное ранение в результате обстрела позиции ВСУ возле села Каменка в Донецкой области со стороны оккупированной Ясиноватой.
Прощаться с погибшим земляком будут 2 октября в его родном городе.
- Напомним, что с начала суток 30 сентября российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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