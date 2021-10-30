30 октября на фронте: российские оккупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
В субботу, 30 октября, российские оккупационные войска четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Вблизи Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.
В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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