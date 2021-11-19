30 млн грн убытков на закупке вакцины от ящура: прокуратура объявила о подозрении работнику Госпродпотребслужбы

Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, в 2019 году должностные лица Госпродпотребслужбы действовали в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин. Они реализовали противоправную схему по закупке вакцины против ящура по завышенной стоимости.



Вакцина, приобретенная за государственные средства, не была зарегистрирована в Украине и не могла использоваться для прививок, поэтому ее должны утилизировать.



В прокуратуре отметили, что размер ущерба, который участники схемы причинили государственному бюджету в результате перечисления средств поставщику вакцины, составляет около 30 млн грн.



Прокуратура объявила о подозрении экс-председателю тендерного комитета Госпотребпродслужбы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины по факту служебной халатности. Причастным к схеме избирают меру пресечения.



Ящур - острая вирусная инфекционная болезнь, поражающая крупный и мелкий рогатый скот, свиней.



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