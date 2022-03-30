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30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук

30 мартa, 2022 среда
22:22
война с Россией

Сегодня, 30 марта, по трем согласованным гуманитарным коридорам на собственном транспорте добрались в Запорожье 1 530 человек. Из них 812 мариупольцев и 718 жителей Запорожской области

Об этом сообщила Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Несмотря на договоренности, оккупанты продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в г. Васильевка. Мы будем принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром", - отметила Верещук.

  • Добавим, что сегодня, 30 марта, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Украину, чтобы найти способ увеличения поддержки мира вынужденным переселенцам.

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Ирина Верещук
беженцы из Украины
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