30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук

Об этом сообщила Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Несмотря на договоренности, оккупанты продолжили практику блокировки автобусов для эвакуации и грузовиков с гуманитарной помощью в г. Васильевка. Мы будем принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром", - отметила Верещук.

Добавим, что сегодня, 30 марта, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Украину, чтобы найти способ увеличения поддержки мира вынужденным переселенцам.

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