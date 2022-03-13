30-летний киевлянин с паспортом жены притворился женщиной, чтобы выехать из Украины
В пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали 30-летнего киевлянина, который переоделся в женщину и вместе с ребенком пытался выехать в Румынию
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, Еспресо.TV.
Курьезный случай произошел вечером субботы, 12 марта.
Мужчина предъявил пограничникам паспорт жены и документы на ребенка, но пограничники заметили, что лицо мужчины отличается от фото на паспорте.
Фото: ГНСУ
"Притворился женщиной и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж, и парик, который он надел на себя", - рассказали пограничники.
Таким образом, украинец пытался избежать мобилизации в армию. Об этом случае пограничники уже сообщили в полицию.
- Напомним, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из Украины 53-летнему мужчине, в документах которого числилось, что его комиссовали из-за беременности.
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