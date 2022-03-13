30-летний киевлянин с паспортом жены притворился женщиной, чтобы выехать из Украины

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, Еспресо.TV.



Курьезный случай произошел вечером субботы, 12 марта.

Мужчина предъявил пограничникам паспорт жены и документы на ребенка, но пограничники заметили, что лицо мужчины отличается от фото на паспорте.





Фото: ГНСУ

"Притворился женщиной и пытался незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" житель столицы. Мужчина взял своего несовершеннолетнего ребенка и предоставил на пограничный контроль паспорт своей жены. Однако инспектор пограничного контроля Черновицкого отряда сразу разоблачила такой замысел 30-летнего мужчины. Не помогли киевлянину и макияж, и парик, который он надел на себя", - рассказали пограничники.



Таким образом, украинец пытался избежать мобилизации в армию. Об этом случае пограничники уже сообщили в полицию.

Напомним, в пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде из Украины 53-летнему мужчине, в документах которого числилось, что его комиссовали из-за беременности.