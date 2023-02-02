30-летний Бобби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннеса, как старейший пес

Об этом информируют на сайте ведомства.

"Через две недели после того, как Спайк (предыдущий рекордсмен, - ред.) был объявлен старейшим псом в мире, Книга рекордов Гиннеса получила информацию о гораздо старшем псе. На самом деле Бобби не просто самая старая собака из всех живых, он старейший пес в истории" , – пишет прессслужба.

Боби – чистокровный Rafeiro do Alentejo, португальская порода собак-охранников скота, родился 11 мая 1992 года, ныне ему 30 лет и 267 дней. В общей сложности средняя продолжительность жизни у таких собак 12-14 лет.

Владелец Бобби Леонель рассказывает, что одним из главных факторов, способствующих долголетию животного, является "спокойная и мирная жизнь вдали от города", ему нравится свободно бродить по лесам и сельскохозяйственным угодьям.

Сообщается, что собака никогда не была на цепи и поводке.

Соседи и друзья семьи описывают Бобби как очень общительного, ведь тот вырос рядом с другими животными.

Теперь старику тяжело ходить, поэтому он в основном проводит время на заднем дворе со своими четырьмя котами. Зрение тоже ухудшилось – Леонель замечает, что пес натыкается на препятствия во время ходьбы. Из-за возраста Бобби меньше двигается и любит отдыхать на постели после еды.

"Между банкой корма для животных и куском мяса Бобби не колеблется и выбирает нашу еду", - говорит хозяин.

25 ноября 2022 года незадолго до своего 27-го дня рождения британскую кошку официально признали старейшей из живых кошек. Это зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

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